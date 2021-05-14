/630987/أول-تعليق-من-يورجن-كلوب-على-أزمة-رفض-ماني-مصافحته

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تفاصيل وكواليس أزمته الأخيرة مع ساديو ماني جناح الفريق، بعدما رفض المهاجم السنغالي مصافحته عقب الفوز 4-2 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب، إنه لا توجد مشكلة بينه وبين ساديو ماني، وسارع كلوب للتقليل من الأمر بعد سؤاله عن الواقعة التي نقلتها كاميرات التلفزيون.

وأضاف المدرب الألماني: "لا توجد مشكلة. اتخذت قراري بالأمس بإشراك ديوجو جوتا في التشكيلة الأساسية بدلا من ماني، في المعتاد كنت سأشرح الأمر لكن لا يوجد وقت لذلك. الأمور على ما يرام".

وأكمل: "اللاعبون اعتادوا أن أشرح لهم الأمور ولم أفعل ذلك. لا يوجد وقت، انسوا الأمر. هذا ما حدث. الأمور على ما يرام".

وتجاهل ماني، الذي شارك كبديل في الدقيقة 74، يد كلوب الممدودة لمصافحته بعد نهاية المباراة