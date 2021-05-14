/630988/عمرو-محمود-ياسين-يرد-على-الجمهور-بخصوص-نهاية-اللي-مالوش-كبير

خرج المؤلف عمرو محمود ياسين، عن صمته بعد تفاقم الجدل حول نهاية مسلسل اللي مالوش كبير التي لازالت حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما شهدت الحلقة الأخيرة موت الخديوي الذي جسده أحمد العوضي.

دوت الخليج يكشف رد عمرو محمود ياسين على الجمهور حول نهاية المسلسل التي وصوفوها بالحزينة، ليبدأ العديد منهم تأليف نهايات مختلفة ونسجها بخيوط جديدة.

عمرو محمود ياسين يكشف كواليس اللي مالوش كبير

كتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “من ذكريات اللي مالوش كبير، وقت ما كنت بكلم صديقي وأخي أيمن بهجت قمر عن الأفكار اللي في المسلسل عشان يكتب التتر بتاعه اللي بحييه عليه جدا، قلت له إن من ضمن الأفكار اللي عايز التتر يتكلم فيها. فكرة أن اللي بيختار غلط و يفضل متمسك بغلطه و مستسهله حياته بتبوظ .. فكتب الجمله الجميله دي بالاغنية .."واللي بيختار غلط سكوته يدمره ".

وتابع: “يعني اللي بيختار سكة مش تمام وما يحاولش يغير فكره بالوقت المناسب حياته هتدمر.. فييجي بعض الناس عايزين يغيرولي احد الأفكار الرئيسيه في المسلسل ويخلوني اتكلم عن التوبه ..ويقولوا لي كنت خليه يتوب .. طيب ماهو انا في العمل ده عايز اتكلم عن الناس اللي مش بتوب!.”.

فكرة مسلسل اللي مالوش كبير

وأردف “ياسين” حديثه قائلًا: " أنا بناقش فكرة استسهال الخطأ والثبات عليه وأثره على الإنسان وعلى المحطيين به .. بعمل شكل من أشكال الزجر لكل من تسول له نفسه انه يمارس البلطجة و الإجرام ..وبوريله أنه ممكن يخسر كل شيء. زي ما الخديوي خسر أخوه و خسر صديق عمره وخسر الجنين اللي كان في بطن زوجته ..وخسر حياته اللي كان متمنيها مع الزوجه اللي حبها ..وفي الاخر خسر حياته شخصيا.. هتقولي طب خلتنا نحبه ليه .. خليتك تحبه لانك لو محبتوش انت مش هتكمل المسلسل أصلا ثم أن أنت حبيت فيه لحظاته المميزه مع الناس اللي بيحبها اخوه صحبه.. حبيبته.. ولاده ..طبيعي هيبقي كويس معاهم !!”.

وأضاف: "لكن أنا ماخبتش عليك أنه بلطجي! من أول لحظه وأنت عارف أنه راجل مفتري و خارج ع القانون..من الحلقات الاولي و انت شفته. رايح يتفق على قتل انسان مايعرفوش مقابل المال ..يعني هو قاتل مأجور!السيناريو لم يخدعك وقالك كل الحقائق من بدري .. طيب انت اخترت تحبه .. بس ده لا يعفيه من المسؤولية".

واختتم حديثه قائلًا: "أنا لما موت مالك و موت مينا وموت الخديوي ماعملتش ده عشان انكد عليك .. لكن عشان أؤكد ع فكره معينه عايز اوصلها للمتلقي .. هي ان اللي يختار غلط سكوته يدمره!".