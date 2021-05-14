إنفوجراف- ضوابط امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط امتحانات الثانوية العامة فى تصريحات صحفية.



جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط امتحانات الثانوية العامة فى تصريحات صحفية. ويرصد "دوت الخليج" ضوابط الامتحانات في الإنفوجراف التالى: ومن المقرر عقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

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