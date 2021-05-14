أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى تبدأ تقديم خدماتها

جدة - نرمين السيد - بدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ فى تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور ، ويأتى ذلك فى إطار حرص قطاع البترول على إتاحة منافذ جديدة لتقديم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى جنبا إلى جنب مع محطات التموين الجارى التوسع فى إنشائها حاليا فى محافظات ومدن الجمهورية وفق برنامج عمل طموح.





وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين ٥٠٠ سيارة كل ١٢ ساعة ترتفع إلى١٠٠٠ سيارة يوميا مع إعادة الملء.

وتعد هذه المحطة نواة أولى لمشروع المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث يجرى المضى فى إجراءات توفير ١٠ محطات متنقلة جديدة لنشرها بالمناطق المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور وخاصة المناطق التى لا تتواجد بها حاليا خدمة محطات الغاز الطبيعى للسيارات ومنها مناطق الاستهلاك الموسمى كالمناطق السياحية والمصايف وغيرها . والجدير بالذكر ان ماتتميز به هذه المحطة من قدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى ٥٠٠٠ متر مكعب يجعلها قابلة أيضا للاستخدام فى إمداد المنشآت الصناعية والتجارية وكذلك فى حالات الطوارئ والصيانة لشبكات ومحطات الغاز .

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