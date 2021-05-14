«الإنتاج الحربي»: نصنع أجهزة ومعدات تجميع الألبان بجودة عالية وأسعار منافسة

أكد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى استمرار الوزارة فى دعم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لزيادة الإنتاجية ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى، مضيفًا أن وزارة الإنتاج الحربى تشارك فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان من خلال شركاتها التابعة التى تعمل على تلبية احتياجات هذه المراكز من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيلها وفق أرقى المعايير.

وأشار الوزير "مرسي" إلى أن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية نظرًا لأنه يساهم فى الحفاظ على الثروة القومية من الألبان التى تنتج بالدولة وما يحققه من مردود غذائى عالى الجودة من خلال توفير منتجات الألبان للمواطنين بمواصفات صحية وآمنة وأسعار منافسة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن مشاركة الوزارة فى تنفيذ المشروع تأتى فى ضوء بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين وزارة الإنتاج الحربى ممثلة فى شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والبنك الزراعى المصرى للبدء فى تطوير عدد من مراكز تجميع الألبان، موضحًا أن الشركة (مصنع 99 الحربى) ستقوم فى إطار هذا التعاون المشترك بتصنيع وتركيب المعدات والمستلزمات اللازمة لعدد من المراكز من خلال التكنولوجيات المتاحة لديها وكذا المتوفرة بالشركات الشقيقة، مضيفًا أنه تم صدور أوامر إسناد للبدء فى عدد (71) مركزا بمختلف المحافظات ما بين مراكز تابعة لوزارة الزراعة ومراكز تابعة للقطاع الخاص.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربى تؤمن بضرورة التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية والتى تحقق صالح المواطن فى المقام الأول، مضيفًا أن مشاركة الوزارة فى مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان تعد بمثابة فرصة هامة لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلى فى تنفيذ المشروعات المختلفة وذلك فى إطار توجه الدولة بضرورة الاعتماد على المنتجات محلية الصنع.