/630990/قبل-مباراة-اليوم-أرقام-لا-تفوتها-من-مواجهات-الزمالك-وإنبي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره إنبي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة، في حين يحتل الفريق البترولي المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

ودائما ما تحمل مواجهات الزمالك وإنبي القوة والندية، وعادة ما تشهد أهداف في ظل رغبة الفريقين بحصد النقاط الثلاث.

وسبق للزمالك وأن تقابل مع إنبي في 35 مباراة في جميع المسابقات، فاز الفريق في 19 مباراة وتعادل في 10 مباريات، وفاز إنبي في 6 مباريات.

وأحرز الزمالك 47 هدفا في شباك الفريق البترولي، واستقبلت شباك الفريق 28 هدفا.

وعلى مستوى الدوري الممتاز تقابل الزمالك مع إنبي في 32 لقاء، فاز الفريق في 17 لقاء، وتعادل في 10 مباريات، وفاز إنبي في 5 مباريات.

وأحرز الزمالك 42 هدفا في شباك الفريق البترولي، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

وشهدت مباراة الفريقين في الدور الأول لموسم 2018-2019 أكبر فوز للزمالك على إنبي بعدما حسمها الفريق لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف، أحرز أهداف الأبيض كل من محمود علاء، وصلاح سليمان بالخطأ في مرماه، وإبراهيم حسن وكابونجو كاسونجو، وجا هدف إنبي عن طريق محمد زكريا شيكا.

وفي كأس مصر تقابل الزمالك مع إنبي 3 مرات سابقة، فاز الفريق في مباراتين وخسر لقاء، وأحرز الزمالك 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.