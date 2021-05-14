/630994/تعرف-على-أفضل-لاعب-وأحسن-مدرب-في-البريميرليج-خلال-شهر-أبريل

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عن فوز جيسي لينجارد، نجم وست هام، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة، عن شهر أبريل الماضي.

وكان ينافس لينجارد على الجائزة كل من: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - ستيوارت دالاس (ليدز يونايتد) - ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد) - كيليتشي إيهياناتشو (ليستر سيتي) - ماتيوس بيريرا (وست بروميتش) - ألان ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد) - كريس وود (بيرنلي).

ووفقًا للموقع الرسمي للبريميرليج، فإن ستيف بروس، مدرب نيوكاسل يونايتد، هو من حصد جائزة أفضل مدرب في البطولة .

ونافس بروس على الجائزة، سام ألاردايس (وست بروميتش ألبيون) - مارسيلو بيلسا (ليدز يونايتد) - أولي جونار سولسكاير (مانشستر يونايتد).

يذكر أن مانشستر سيتي حسم لقب البريميرليج هذا الموسم، بينما ضمن المان يونايتد، التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما يتنافس ليفربول وتشيلسي وليستر سيتي على حجز مقعد بالمربع الذهبي.