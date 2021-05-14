تداول واقعة تحرش زينب غريب يثير غضبها..تفاصيل

/630991/تداول-واقعة-تحرش-زينب-غريب-يثير-غضبهاتفاصيل

تعرضت الفنانة المصرية زينب غريب للتحرش من قبل طبيب بطري، منذ ثلاثة أيام، وأكدت ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

دوت الخليج يرصد التعليق الأول من الفنانة الشابة زينب غريب بعد تداول المواقع الإخبارية لحادثة التحرش التي تعرضت لها، فضلًا عن تفاصيل تلك الواقعة.

زينب غريب تعلن تعرضها للتحرش

كتبت غريب: "لما نتربى كبنات علي الخوف والسكوت.. فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهاردة.. يتقال لي إما اسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم.. وخصوصًا لما يطلب ده واحدة ست زيها زي بالظبط.. أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، أغتصب، أو تحرش تتدافع عن ابنها وتنسي إني في مقام بنتها".

وتابعت: "فعلا محتارة ما بين أساعد الأم عن حقي.. ولا أقول لها يا حجة إبنك متحرش ولازم يتعاقب.. والأغرب إنه دكتور بيطري وعلي ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه".

زينب غريب ترفض تناول واقعة التحرش التي تعرضت لها

وبعد أن تداولت المواقع الإخبارية تلك الحادثة، خرجت زينب غريب عن صمتها وأعلنت رفضها القطعي لجعل ما تعرضت له مادة للتريند، وكشفت عن سبب روايتها للحادثة، بأنها تسترجع حقها في إطار القانون.

وصرحت زينب بحديثها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "أنا بعلن رفضي التام لنشر الصحافة للبوست الخاص بحادثة التحرش الي مريت بيها من ثلاتة أيام.. لأنني أولًا باخد حقي في إطار التزامي بالإجراءات القانونية.. والمحامي المختص هو المسئول عنها".

وأردفت مشيرة إلى المواقع التي قصدت إثارة الجدل حولها بتحريف محتوع الموضوع: "والأهم هو رفضي كمبدأ إن مشاعري النفسية والمعنوية بعد الحادثة تكون مادة للتريند.. واللي ببساطة ممكن كلمة مجتزأة أو صورة لمناسبة مختلفة في مانشيت «هعتبرها بدون قصد» تغير المعنى وتخلق معنى مناقض.. ينتج عنه تسفيه وتنمر بدل ما ينتج عنه تفهم واحتواء للألم اللي بمر بيه كبنت وانسانة في المقام الأول".

واختتمت حديثها مؤكدة على ما أعلنت عنه: "مرة تانيه بعلن رفضي التام.. وبطلب من الأساتذة الصحفيين التفهم للمرحلة اللي بمر بيها.. أو أي نشر هيتم في المستقبل بدون موافقة صريحة مني".

أعمال زينب غريب الفنية القادمة

وعلى الصعيد الآخر، تشارك زينب غريب في بطولة مسلسل "تحقيق"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال التشويقية، وتجسد خلاله شخصية صحفية، وتحاول الوصول لحل اللغز الذي تقوم عليه أحداث المسلسل.

مسلسل "تحقيق"، بطولة أحمد مالك، تارا عماد، خالد أنور، هدى المفتي، زينب غريب، علي قاسم، فاطمة ناصر، شريف دسوقي، وطارق عبد العزيز، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتح، في تجربته الإخراجية الأولى، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.