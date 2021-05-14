أربعة أفلام أجنبية جديدة بدور العرض المصرية..تعرف عليهم

/630993/أربعة-أفلام-أجنبية-جديدة-بدور-العرض-المصريةتعرف-عليهم

عانت دور العرض المصرية من نقص في الأفلام المعروضة لموسم عيد الفطر هذا العام، حيث اقتصر صناع الأفلام المصرية على ضم ثلاث أفلام فقط، لذلك حرصت السينمات في مصر بالتعاون مع شركات التوزيع المختصة بتوزيع الأفلام الأجنبية، على الاستعانة بعدد من الأفلام الجديدة لضمها إلى القائمة من أجل الحفاظ على إيراداتها وخاصة الكبيرة منها وسينمات المولات.

دوت الخليج يرصد لكم مجموعة الأفلام الأجنبية الجديدة التي استعانت بها دور السينما المصرية من أجل الحفاظ على إيراداتها.

Peter Rabbit 2: The Runaway

يأتي الفيلم الأسترالي Peter Rabbit 2: The Runaway على قمة قائمة الأفلام الأجنبية المعروض بدور السينما المصرية، وذلك قبل عرضه في كثير من دول العالم، والفيلم تدور أحداثه بعد زواج "بينا وتوماس" ونشر رواية مستوحاة من مغامرات بيتر والأرانب، يشعر بيتر أن الجميع يراه كمتمرد، وبينما ينشغل توماس وبيا في مغامرة، يقرر بيتر الهرب والفيلم من بطولة جيمس كوردن وشاكيلا زاب وديفيد أويلو وداليب سوندي.

Mortal Kombat

حرصت السينمات المصرية في موسم عيد الفطر لهذا العام على ضم فيلم Mortal Kombat إلى القائمة، وهو من بطولة جيسيكا مكنامي وجوش لاوسون وجو تاسليم شاين هان.

وتدور قصة الفيلم في قالب من التشويق واﻹثارة حول بطل شاب يتورط في معركة طاحنة متعددة الأبعاد؛ فيبدأ في إدراك إمكانياته الحقيقية من خلال خوضه هذه التجربة.

Demon Slayer the Movie: Mugen Train

والفيلم الثالث الجديد هو فيلم Demon Slayer the Movie: Mugen Train، والذي تدور أحداثه حول رحلة "تانجيرو كامادو" كقاتل شياطين، والذي يشرع ورفاقه في مهمة جديدة على متن قطار موجين في إطار من الخيال بعد مقتل عائلته وتحول شقيقه إلى شيطان، والفيلم يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم برايس بابنبروك وزاك أجيلار وإريكا هارلاشر وكريسبين فريمان.

A Costume for Nicholas

أما عن فيلم A Costume for Nicholas فهو رابع الأفلام الأجنبية الجديدة المنضمة لقائمة العيد هذا العام، وهو من بطولة باتي كانتو وفران فرنانديز وكريستينا هيرنانديز وريكاردو تيجيدو، وتدور أحداث الفيلم حول الصبي "نيكولاس" البالغ من العمر 10 سنوات ويعاني من متلازمة داون، وبعد وفاة والدته وينتقل للعيش مع جديه ميا وتوماس، سرعان ما ينطلق في مغامرة لإنقاذ ابن عمه ديفيد وسط عالم من الفوضى.

الجدير بالذكر أن، هذه المرة الأولى في مواسم عيد الفطر السينمائي تتواجد أفلام أجنبية في دور العرض المصرية لعدم وجود أفلام عربية قادرة على تشغيل تلك القاعات خاصة المصرية وذلك بسبب انسحاب وتأجيل الأفلام ذات الميزانيات الضخمة، لحين استقرار الأحوال وتراجع فيروس كورونا في موجته الثالثة، حيث أعلنت الوزارة السماح بعرض الأفلام السينمائية وافتتاح دور العرض حتى التاسعة مساءً، مع الالتزام بنسبة استيعاب 50% فقط من دور العرض الكبرى، و25% من دور العرض الصغيرة، والاكتفاء بحفلات 10 صباحًا و12 ظهرًا و3 مساءً و6.