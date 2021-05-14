طقس ثالث أيام العيد: حار على الوجه البحري.. وعظمى القاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت ثالث أيام العيد، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.