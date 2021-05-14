/630996/تعرف-على-مواعيد-عمل-البنوك-بعد-إجازة-عيد-الفطر

وبدأت إجازة البنوك، الأربعاء الموافق 12 مايو 2021، حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

عودة البنوك بعد إجازة عيد الفطر 2021

كما قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

وإجازة البنوك في عيد الفطر 2021 في مصر، تنتهي يوم الأحد 16 مايو، بنفس القرار، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة الوزارية العليا لإدارة أزمة كورونا.

5 أيام للعاملين بالقطاعين العام والخاص

وإجازة البنوك في عيد الفطر 2021 رسميًا 5 أيام للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وهي أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 و15 و16 من شهر مايو الجاري، وذلك للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والأعمال العام.

ولأول مرة تساوى عدد أيام إجازات الأعياد للعاملين بالقطاع الخاص بنظرائهم في القطاعات الحكومية حيث تنص القوانين على أن ذلك يرجع إلى صدور قرارات سيادية أو وزارية.

الإجازات الرسمية الأيام الماضية

وبلغ إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها المصريون خلال شهر رمضان 2021 نحو 7 أيام لبعض الجهات التي لا يحصل العاملون بها على يوم السبت إجازة رسمية.

ووصلت إلى 11 يومًا لمن يحصلون على يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية العليا، لإدارة أزمة كورونا، قد أصدر حزمة قرارات هامة، في إطار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

ومن بينها إجازة عيد الفطر 2021 للقطاع الحكومي والخاص، بدأت من يوم الأربعاء 12 مايو وتستمر حتى 16 مايو، في إجازة تستمر لمدة 5 أيام.