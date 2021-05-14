/630996/تعرف-على-مواعيد-عمل-البنوك-بعد-إجازة-عيد-الفطر
أصدر البنك المركزي المصري، بياناً بشأن إجازة عمل البنوك وعودتها بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.
وبدأت إجازة البنوك، الأربعاء الموافق 12 مايو 2021، حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
عودة البنوك بعد إجازة عيد الفطر 2021
كما قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.
وإجازة البنوك في عيد الفطر 2021 في مصر، تنتهي يوم الأحد 16 مايو، بنفس القرار، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة الوزارية العليا لإدارة أزمة كورونا.
5 أيام للعاملين بالقطاعين العام والخاص
وإجازة البنوك في عيد الفطر 2021 رسميًا 5 أيام للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وهي أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 و15 و16 من شهر مايو الجاري، وذلك للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والأعمال العام.
ولأول مرة تساوى عدد أيام إجازات الأعياد للعاملين بالقطاع الخاص بنظرائهم في القطاعات الحكومية حيث تنص القوانين على أن ذلك يرجع إلى صدور قرارات سيادية أو وزارية.
الإجازات الرسمية الأيام الماضية
وبلغ إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها المصريون خلال شهر رمضان 2021 نحو 7 أيام لبعض الجهات التي لا يحصل العاملون بها على يوم السبت إجازة رسمية.
ووصلت إلى 11 يومًا لمن يحصلون على يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية العليا، لإدارة أزمة كورونا، قد أصدر حزمة قرارات هامة، في إطار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
ومن بينها إجازة عيد الفطر 2021 للقطاع الحكومي والخاص، بدأت من يوم الأربعاء 12 مايو وتستمر حتى 16 مايو، في إجازة تستمر لمدة 5 أيام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.