/631003/وزيرة-التضامن-تقدم-عيديات-لـ-١١-ألف-يتيم-على-مستوي-الجمهورية

أهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عيديات لـ ١١ ألف ابن من أبناء مصر، في دور الأيتام على مستوي الجمهورية.

وقام فريق من المتطوعين بالتواصل مع الدور بهدف قضاء العيد مع الأبناء وتوزيع هدايا عيد الفطر المبارك عليهم، وإدخال الفرحة والبهجة والسرور عليهم.

مبادرة "بينا" لوزارة التضامن الاجتماعي

وقامت مبادرة "بينا" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بتجهيز هدايا العيد واقتراح الأنشطة التي سوف يتم تنفيذها للأبناء ومراجعة بيانات الدور وعدد الأبناء في كل دار من خلال غرفة عمليات خاصة.

كما قامت مبادرة "بينا" بتنفيذ ورشة عمل توعوية لشرح كيفية الوقاية من الأمراض والفيروسات من خلال الألعاب وعمل فقرات تلوين ورسم على الوجه من أجل إسعاد أبناء مصر.

صرف مساعدات "تكافل وكرامة"

وكانت قد وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بتقديم صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" عن شهر مايو عن موعدها المحدد شهريًا، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وبدأ صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى "كرامة"، عن شهر مايو للمستفيدين من البرنامج بدءًا من الأحد 9 مايو بدلا من يوم 15 مايو، وذلك بكل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج "كرامة" ما يزيد على مليون و260 ألف مستفيد.

كما وجهت القباج أيضًا ببدء الصرف لمستفيدى برنامج "تكافل" والذين يبلغ عددهم ما يزيد على 2 مليون و109 آلاف أسرة مستفيد اعتباراً من الاثنين 10 مايو.