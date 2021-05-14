/630998/رياح-مثيرة-للرمال-والأتربة-تعرف-على-طقس-ثالث-أيام-العيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس ثالث أيام العيد غدا السبت سوف يشهد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، والعظمى بالقاهرة والوجه البحري 34 .

طقس مائل للحرارة

وذكرت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، خلال الفترة حتى الثلاثاء الموافق 18 مايو، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي،قد هنأ الأمة الإسلامية والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” أهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها. وفي هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير”.