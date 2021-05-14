/630997/قتلى-وجرحى-في-انفجار-عبوة-ناسفة-داخل-مسجد-أثناء-أداء-الصلاة-بأفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين عقب انفجار داخل مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقوع الأنفجار أثناء الصلاة وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية، إن وقوع الانفجار كان أثناء تأدية المصلين صلاة الجمعة، في مسجد بمنطقة شاكاردارا. فيما ذكرت قناة العربية أن العبوات الناسفة كانت مزروعة داخل المسجد وانفجرت خلال صلاة الجمعة، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. ويأتي الانفجار عقب اتفاق بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان على هدنة مدتها 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

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