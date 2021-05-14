/630999/البرلمان-الدولى-يهنئ-النائبة-عايدة-نصيف-بعضويتها-في-الاتحاد

تلقت الدكتورة النائبة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشؤون الخارجية ،اتصالا هاتفيا من جنيف حيث تواصل معها رئيس اتحاد البرلمان الدولى دوارتي باتشيكو ليكون و السفير مختار عمر كبير مستشارى الأمين العام لإتحاد البرلمان الدولى للتهنئة بعضويتها في الاتحاد وانتخابها عضو هيئة مكتب نساء البرلمانيات.

وتبادلا الحديث عن العمل على قضايا المرأة فى الفترة القادمة والتعاون المشترك. وعبرت النائبة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ المصرى فى تصريح لـ دوت الخليج، عن شكرها وتقديرها للاتصال والتهنئة، وأكدت ان تمثيلها لبلادنا العزيزة مصر في المحفل الدولية شرف وستبذل كل الجهود خدمة للبلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان الدولى يهنئ النائبة عايدة نصيف بعضويتها في الاتحاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.