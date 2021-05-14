/631000/شبكة-OSN-تطلق-فيلم-زنزانة-7-تعرف-على-التفاصيل

ضمت OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة في المنطقة فيلم زنزانة لقائمة الأفلام التي تُعرض خلالها في عيد الفطر المبارك.

دوت الخليج يكشف عرض فيلم زنزانة 7 على شبكة OSN، وكواليسه، فضلًا عن الإيرادات التي حققها.

منة فضالي تعلن عرض فيلم زنزانة 7 على OSN

كشف عن ذلك أحد أبطال العمل الفنانة منة فضالي، حيث طرحت مقطع فيديو جديد من فيلم زنزانة 7 عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،ظهرت فيه وهي ترقص بإحدى الكباريهات ويغازلها نضال الشافعي، وعلقت عليه قائلة: "فيلم زنزانة 7 على osn".

قصة وصناع عمل فيلم زنزانة 7

تدور أحداث فيلم زنزانة 7 حول صراعًا يدخله حربي، الذي يجسد شخصيته أحمد زاهر بسبب "شجن" التي تلعب دورها منة فضالي و يريد مالك إحدى القرى السياحية الزواج منها، ويتعرض "حربي" لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب ليصبح بلطجيا، ويدخل السجن بصحبة صديقة "منصور" الذى يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ومع تطور الأحداث تظهر الفنانة عبير صبرى "ناهد" التي تعمل بالمحاماة، وتقرر الدفاع عنهما، لكى تضمهم لعصابة المافيا.

يشارك في فيلم زنزانة 7 نخبة من النجوم، وهم أحمد زاهر، ‏نضال الشافعى، أحمد التهامى، مدحت تيخا، عبير صبرى، مايا نصرى، ‏إيهاب فهمى، منه فضالى، مصطفى هريدى، أيمن كشك، أشرف عبد ‏العزيز، إيمى إسلام وآخرين، سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام ‏نشأت .‏

بالإيرادات فيلم زنزانة 7 يحقق نجاحًا ساحقًا

حصد فيلم "زنزانة 7" إيرادات بلغت 6 مليون و 650 ألف جنيه بعد 5 أسابيع عرض، حيث تم انطلاق العمل في دور العرض يوم 16 من شهر سبتمبر لعام 2020، ليستمر الفيلم في تحقيق الإيرادات الجيدة منذ طرحه.