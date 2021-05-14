يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة شرسة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في التاسعة من مساء غد السبت في ذهاب ربع نهائي بطولة أبطال إفريقيا.
ويعاني الأهلي من غياب مجموعة كبيرة من اللاعبين خلال اللقاء، بسبب الإصابة، لكنه الفريق سيستعيد جهود بعض اللاعبين العائدين من رحلة العلاج مثل جونيور أجاي .
ويغيب عن الأهلي في مباراة الذهاب غدا، 6 لاعبينعلى رأسعم علي معلول معلول الذى يعانى من تمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية التى أقيمت في شهر فبراير الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة
كما يغيب عن الأهلي كلا من سعد سمير بسبب تعرضه لإجهاد في العضلة الضامة، وحمدي فتحي الذي أصيب بكسر في الذراع خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام منتخب كينيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022 فى المباراة التى أقيمت في نهاية شهر مارس الماضي.
كما يغيب الثنائي كريم نيدفيد ومحمد محمود، نظرًا لعدم الجاهزية الفنية على خلفية تعرضهم لإصابات كبيرة استغرقت فترة زمنية طويلة، كذلك تم استبعاد أكرم توفيق لأسباب فنية.
قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.
خط الدفاع: بدر بانون - محمود وحيد - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.
خط الوسط: أليو ديانج – محمود عبد المنعم "كهربا" - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر - جونيور أجايي وأحمد نبيل "كوكا".
خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن – والتر بواليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من يغيب عن الأهلي في مواجهة صن داونز غدا ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.