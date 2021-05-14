من يغيب عن الأهلي في مواجهة صن داونز غدا ؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة شرسة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في التاسعة من مساء غد السبت في ذهاب ربع نهائي بطولة أبطال إفريقيا.

ويعاني الأهلي من غياب مجموعة كبيرة من اللاعبين خلال اللقاء، بسبب الإصابة، لكنه الفريق سيستعيد جهود بعض اللاعبين العائدين من رحلة العلاج مثل جونيور أجاي .

ويغيب عن الأهلي في مباراة الذهاب غدا، 6 لاعبينعلى رأسعم علي معلول معلول الذى يعانى من تمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية التى أقيمت في شهر فبراير الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة

كما يغيب عن الأهلي كلا من سعد سمير بسبب تعرضه لإجهاد في العضلة الضامة، وحمدي فتحي الذي أصيب بكسر في الذراع خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام منتخب كينيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022 فى المباراة التى أقيمت في نهاية شهر مارس الماضي.

كما يغيب الثنائي كريم نيدفيد ومحمد محمود، نظرًا لعدم الجاهزية الفنية على خلفية تعرضهم لإصابات كبيرة استغرقت فترة زمنية طويلة، كذلك تم استبعاد أكرم توفيق لأسباب فنية.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: بدر بانون - محمود وحيد - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج – محمود عبد المنعم "كهربا" - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر - جونيور أجايي وأحمد نبيل "كوكا".

خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن – والتر بواليا.