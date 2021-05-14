/631004/معلق-مباراة-الأهلي-وصن-داونز-في-دوري-أبطال-إفريقيا

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام صن داونز في تمام التاسعة من مساء الغد، السبت ، ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، علي ملعب القاهرة الدولي في إطار منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

معلق مباراة الأهلي وصن داونز القادمة وتبث قنوات بي ان سبورت أحداث اللقاء بين الفريقين علي ملعب القاهرة الدولي في إطار منافسات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا ، ويعلق علي اللقاء المعلق المصري علي محمد علي. من يغيب عن الأهلي امام صن داونز وشهدت القائمة عودة جونيور أجاي لصفوف القلعة الحمراء في مواجهة صن داونز وكذلك ناصر ماهر ، بينما استمر غياب علي معلول قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف. خط الوسط: أليو ديانج ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا. خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

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