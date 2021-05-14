تعليم النواب: تبكير الامتحانات جزء مهم فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أشادت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، النائبة جيهان البيومى، بقرار الحكومة ممثلة فى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، بشأن تبكير امتحانات الشهادات العامة وإنهاء العام الدراسى مبكرا نظرا لارتفاع إصابات فيروس كورونا.





وقالت البيومى، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتنسيق المستمر مع الوزارات المعنية وتأييد مجلس الوزراء لهذا القرار يمثل جزءا هاما من استراتيجية الدولة لمواجهة كورونا والتى نجحت فى جميع مراحل الفيروس".

ولفتت إلى أن الوزارة استجابت لاتجاهات الرأى العام والتى كانت تطالب دائما بضرورة وقف الدراسة وإنهاء العام الدراسى فى أقرب وقت دون الضرر بالعملية التعليمية فى ظل انتشار الفيروس، موضحة أن الوزارة نجحت فى إدارة هذه الأزمة بشكل كبير واستطاعت أن تعبر بسفينة التعليم إلى بر الأمان فى وقت فشلت دول أخرى فى ذلك.

وطالبت البيومى الأسر المصرية وخصوصا ونحن فى عيد الفطر المبارك أن تغتنم هذه الإجازات فى الالتزام بالمنازل وعدم الإفراط فى الخروج مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى وارتداء الكمامات لو كان هناك ضرورة للخروج، مقدمة التهنئة لمصر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة عيد الفطر ومعربة عن أمنيتها أن تعاد علينا هذه الأيام وتكون مصر فى أمن وأمان واستقرار والقضاء على الوباء.

ونوهت إلى أن المسؤولية الكبرى تقع عاتق المواطنين حاليا بعد أن قامت الدولة بإجراءات تحد من الزحام والكثافة البشرية كوقاية من انتشار الفيروس، مشددة على ضرورة أن يتبع المواطنين كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء اللعين.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إلى ضرورة التزام جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن الالتزام هو السلاح الوحيد للتصدى لهجوم الفيروس.

وعقدت الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الماضى، فى نهايته وفقًا لجداول معلنة وانتهى العام الدراسى بها وبدأت الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوى.

ووضعت مديريات التعليم بمختلف المحافظات مؤخرا، جداول الامتحانات لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين، وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات النهائية.

وطمأنت الوزارة أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية أنها تبذل كل الجهود لإتمام امتحانات الشهادتين بيسر و إجراءات تأمينية احترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص وعلى صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.