انت الان تتابع تفاصيل خبر المرور | خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 عبر الإنترنت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في الآونة السابقة قد اشتدت عمليات البحث اليومية حول معرفة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور، خاصة وأنه كانت قد أصدرت الحكومة المصرية مؤخراً القوانين المرورية الجديدة، والتي تحتوي عدة قرارات جديدة وهامة، منها ضرورة وضع الملصق الإلكتروني، وغيرها من العديد من المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها، وكذلك المخالفات التي قد تصل عقوبتها إلي الحبس، وعلى ذلك فأنه يريد الغالبية من أصحاب السيارات في مصر معرفة المخالفات المرورية المسجلة إلكترونياً 2021.

ويرصد «مصر فايف» ضمن العديد من الخدمات التي يقدمها لقرائها على مدار اليوم، في مختلف المجالات والخدمات الحكومية، خطوات الاستعلام على مخالفات المرور، بالإضافة إلى توضيح خطوات التظلم على المخالفات المرورية عبر الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور:

يُمكن لقائدي السيارات الاستعلام عن المخالفات المرورية على السيارة أولاً بأول عن طريق إتباع خطوات بسيطة وتتمثل فيما يلي:

– في البداية عليك الدخول>> موقع نيابة المرور، حيث يمكنك الدخول عليه بشكل مباشر>> إضغط هنـــــا.

– في حالة إرادة معرفة المخالفات المرورية المسجلة، فيجب الضغط على خدمة الاستعلام على مخالفات المرور، ومنها عليك إختيار إما مخالفات رخصة السيارة أو رخص القيادة.

– بعدها قم بإدخال البيانات المطلوب إدارجها، منها الرقم القومي للمالك ورقم اللوحة المعدنية سواء كانت بيانات لوحة المركبة أو بيانات قائدها.

– وأخيراً إضغط>> استعلام.

تقديم التظلم على المخالفات المرورية 2021

بعد إتمام الاستعلام عن مخالفات المرور، يمكنك تقديم التظلمات عليها، الأمر الذي قد يقلل قيمة الغرامات المالية المسجلة، فكل ما عليك إتباعه هو العودة مرة أخرى إلى موقع النيابة العامة المصرية واتباع كافة الخطوات الآتية:

– اضغط على خانة>> التظلمات.

– إختيار نوع التظلم>> رخص القيادة- أو السيارات.

– سيتعين عليك إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له، ومن ثم الضغط على تفاصيل المخالفات.

– بعد ذلك تظهر مخالفات المرور 2021 مستحقة السداد على المركبة محل الاستعلام، وكافة تفصيلاتها، وقيمة الحد الأقصى والأدني للغرامة المستحقة.

– ثم تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها مع تحديد السبب، ثم الضغط على خيار «تظلم».