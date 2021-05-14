/631006/رامز-جلال-يحتفل-بنجاح-فيلم-أحمد-نوتردام-على-طريقته-الخاصة

انطلق فيلم أحمد نوتردام في دور العرض السينمائية بأول أيام عيد الفطر المبارك 2021 وسط منافسة شرسة مع ثلاث أفلام أخرى وهم فيلم "ديدو"، "ثانية واحدة" و "وقفة رجالة".

دوت الخليج يستعرض نجاح الفيلم الكوميدي أحمد نوتردام للنجم رامز جلال الذي حقق إيرادات عالية منذ اليوم الأول لطرحه بالسينمات.

فيلم أحمد نوتردام يكتسح شباك التذاكر

واستطاع الفيلم أن يتصدر شباك تذاكر الأفلام بأول أيام العيد محققًا مليون و 668 ألف جنيه، ومن المنتظر أن يحقق إيرادات أعلى خلال الفترة القادمة.

شارك بطل العمل رامز جلال متابعيه بهذا النجاح من خلال طرحه عدة صور للجمهور مع بوستر الفيلم بدور السينما، وعلق قائلًا: "بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله.. أجدع وأجمل جمهور منحرمش منكم.. وربنا يتممها على خير ويكملها بالستر".

كواليس فيلم أحمد نوتردام

تدور أحداث فيلم "أحمد نوتردام" في إطار كوميدي، يجسد خلاله رامز شخصية صحفى، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، ويجسد دوره الفنان خالد الصاوى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام" بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو.

ويشارك رامز جلال في البطولة، غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، شيماء سيف، محمود البزاوي، أحمد حلاوة، محمد ثروت وأحمد فتحي، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

برنامج رامز عقله طار

جدير بالذكر أن رامز جلال شارك في الموسم الرمضاني المنصرم 2021، ببرنامج المقالب "رامز عقله طار"، واستقبل خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم أحمد سعد، محمد هنيدي، سمية الخشاب، كريم عفيفي، محمد مجدي أفشة، دينا الشربيني، محمد عبد الرحمن، حمو بيكا والراقصة لورديانا.