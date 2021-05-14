/631007/غزة-في-القلوب-آلاف-من-الشعب-الأردني-على-الحدود-الفلسطينية

انطلقت مظاهرات حاشدة في الأردن، الداعمة للشعب الفلسطيني وقطاع غزة في محافظات المملكة.

واحتشد آلاف من الأردنيين، قرب الحدود الأردنية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة في مظاهرة عارمة ضد الاحتلال الاسرائيلي والعدوان على غزة والانتهاكات في القدس.

مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة

وانطلقت من أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد بالعاصمة الأردنية عمان، مسيرة حاشدة بعد أداء صلاة الجمعة، نصرة للفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

وهتف المحتجون تأييدا للفلسطينيين في القدس وحي الشيخ جراح وقطاع غزة، كما هتفوا للأقصى، مرددين: "الشعب يريد تحرير فلسطين، غزة في القلوب".

كما طالب المتظاهرين من الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وقطع العلاقات مع الاحتلال.

الأردن يطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

بينما أكد نائب رئيس الوزراء وزیر الخارجیة وشؤون المغتربين الأردني أیمن الصفدي، ضرورة أن یتحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف الاعتداءات الإسرائیلیة على المسجد الاقصى والحرم القدسي الشریف وحمایة حق أھالي الشیح جراح في بیوتھم وتوفیر الحمایة للشعب الفلسطیني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للصفدي مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إیف لودریان، حيث بحثا الجھود الدولیة المبذولة لوقف التصعید في القدس وبقیة الأراضي الفلسطینیة المحتلة.

وحذر الصفدي، وفق وكالة الأنباء الأردنية بترا، من تبعات ما يجري على أمن واستقرار المنطقة برمتها، مثمنا موقف فرنسا الرافض لترحیل الفلسطینیین من بیوتھم والمتمسك بالقانون الدولي والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ورفض الاستيطان والخطوات "اللا شرعیة" الأخرى التي تنتھك القانون الدولي وحقوق الفلسطینیین وتدفع المنطقة باتجاه المزید من التصعید والتوتر.