/631008/تعليق-مثير-من-شريف-إكرامي-علي-محمد-صلاح-والنني

وكتب شريف إكرامي عبر الحساب الشخصي علي تويتر : "أن نري لاعبين مصريين يلعبون و ويتألقون في أكبر اندية العالم هو فخر تعودنا ان نراه في السنوات القليلة الماضية".

شريف إكرامي يعلق علي موقف محمد صلاح والنني

وتابع إكرامي: "لكننا سندرك القيمة الحقيقية بل و عظمة انجاز ما يقدمه صلاح و بعده النني لمصر وللكرة المصرية في المستقبل".

واختتم: "عندما نحكي لاولادنا ان يوماً ما كان لأرسنال و ليڤربول قائدين مصريين ".

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك في الدوري

وتعادل بيراميدز في اخر مواجهة أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز والتي جاءت تشكيلته كالتالي :

حارس: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" - أحمد توفيق - محمود حمادة.

خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي - عبد الله السعيد.

الهجوم: إيريك تراوري.