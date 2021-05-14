/631008/تعليق-مثير-من-شريف-إكرامي-علي-محمد-صلاح-والنني
علق شريف إكرامي لاعب بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق علي واقعة محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.
وكتب شريف إكرامي عبر الحساب الشخصي علي تويتر : "أن نري لاعبين مصريين يلعبون و ويتألقون في أكبر اندية العالم هو فخر تعودنا ان نراه في السنوات القليلة الماضية".
شريف إكرامي يعلق علي موقف محمد صلاح والنني
وتابع إكرامي: "لكننا سندرك القيمة الحقيقية بل و عظمة انجاز ما يقدمه صلاح و بعده النني لمصر وللكرة المصرية في المستقبل".
واختتم: "عندما نحكي لاولادنا ان يوماً ما كان لأرسنال و ليڤربول قائدين مصريين ".
تشكيل بيراميدز أمام الزمالك في الدوري
وتعادل بيراميدز في اخر مواجهة أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز والتي جاءت تشكيلته كالتالي :
حارس: شريف إكرامي.
الدفاع: محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي.
الوسط: نبيل عماد "دونجا" - أحمد توفيق - محمود حمادة.
خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي - عبد الله السعيد.
الهجوم: إيريك تراوري.
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