رفعت سعيد يوجه رسالة لاهل دائرته عبر موقع دوت الخليج في عيد الفطر

/631009/رفعت-سعيد-يوجه-رسالة-لاهل-دائرته-عبر-موقع-تحيا-مصر-في-عيد-الفطر

تقدم النائب رفعت سعيد عضو مجلس النواب، عن دائرة سنورس بمحافظة الفيوم، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصري بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم دوام الخير والبركات والسداد فيما هو قادم.

النائب رفعت السعيد يوجه رسالة لأهل دائرته

ووجه النائب رفعت السعيد رسالة خاصة لأهل دائرته عبر موقع دوت الخليج، مطالبا منهم الإلتزام بالتدابير الإحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات الفيروس السلبية التي تؤثر على كافة القطاعات والمجالات بالدولة. وأوضح عصو مجلس النواب، ان الحكومة المصرية تتابع عن كثب تداعيات الموجة الثالثة من كورونا ، وتقوم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع إنتشار الفيروس يبين المواطنين، لذلك على الجميع الإلتزام بالقرارات الاخيرة التي اصدرتها لتجاوز فترة العيد بسلام خاصة ان هذه ان أيام العيد تشهد العديد من الزيارات والخروجات بين الأهل وبعضهم، وهو امر يساهم في زيادة خطر إنتشار الفيروس.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي،قد هنأ الأمة الإسلامية والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” أهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها. وفي هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير”.