محمد اسماعيل يوجه رسالة لأهل دائرته عبر موقع دوت الخليج في عيد الفطر

/631010/محمد-اسماعيل-يوجه-رسالة-لأهل-دائرته-عبر-موقع-تحيا-مصر-في-عيد-الفطر

تقدم النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصري بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم دوام الخير والبركات والسداد فيما هو قادم.

محمد اسماعيل يطالب أهل دائرته بالإلتزام لمواجهة كورونا

ووجه النائب محمد اسماعيل رسالة خاصة لأهالي اسكندرية والبحيرة ومطروح عبر موقع دوت الخليج، مطالبا منهم الإلتزام بالتدابير الإحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات الفيروس السلبية التي تؤثر على كافة القطاعات والمجالات بالدولة.

وحذر عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، المواطنين من فترة التهاون خلال فترة العيد والتي تشهد العديد من المناسبات والزيارات والخروجات، الأمر الذي يزيد الوضع خطورة، مطالبا الجميع بمراعاة التباعد الإجتماعي خلال هذه الفترة والبعد عن الأماكن المزدحمة وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي،قد هنأ الأمة الإسلامية والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” أهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها. وفي هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير”.