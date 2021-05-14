/631011/حكم-الذكريات-السعيدة-يدير-مباراة-الأهلي-ونهضة-بركان-بالسوبر-الإفريقي

يخوض الأهلي مواجهة في غاية الأهمية أمام نهضة بركان المغربي في إطار منافسات نهائي السوبر الإفريقي بعد ان حقق المارد الأحمر دوري أبطال إفريقيا واستطاع نهضة بركان تحقيق الكونفيدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة بين الفريقين علي ملعب جاسم بن حمد في دولة قطر يوم الثامن والعشرون من الشهر الجالي،بعد العودة من جنوب إفريقيا لخوض مباراة العودة أمام صن داونز.

حكم مباراة الأهلي وصن داونز بدوري الأبطال

واعلنت لجنة الحكام إسناد مهمة إدارة تحكيم مباراة الأهلي ونهضة بركان للحكم مصطفي غربال والذي يرتبط بذكرى سعيدة للنادي الأحمر حيث سبق وأدار مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أنتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا ،وشهدت القائمة عودة جونيور أجاي لصفوف القلعة الحمراء في مواجهة صن داونز وكذلك ناصر ماهر .

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف. خط الوسط: أليو ديانج ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا. خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.