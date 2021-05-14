احمد دياب يوجه رسالة لأهل دائرته عبر موقع دوت الخليج في عيد الفطر

/631012/احمد-دياب-يوجه-رسالة-لأهل-دائرته-عبر-موقع-تحيا-مصر-في-عيد-الفطر

تقدم النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصري بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم دوام الخير والبركات والسداد فيما هو قادم.

أحمد دياب يوجه رسالة لأهالي الجيزة

ووجه النائب أحمد دياب رسالة خاصة لأهل دائرته بالجيزة عبر موقع دوت الخليج، مطالبا منهم الإلتزام بالتدابير الإحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات الفيروس السلبية التي تؤثر على كافة القطاعات والمجالات بالدولة.

ولفت النائب أحمد دياب إلى متابعة الدولة المصرية لأزمة كورونا، وإتخاذها كل القرارات والإجراءات اللازمة لإحتواء الأزمة ، مطالبا من الجميع الإلتزام وإتخاذ كافة التدابير الإحترازية والتكاتف سويا من اجل تجاوز هه المرحلة، لأن مجابهة هذه الأزمة ليست مهمة الدولة فقط، بل على المواطن دور كبير.

وحذر وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، من التهاون خلال فترة العيد والتي تشهد العديد من الزيارت والخروجات، الأمر الذي يزيد الوضع خطورة، لذلك مراعاة التباعد الإجتماعي وعدم الخروج إلا عند الضرورة وإرتداء الكمامة أمر في غاية الأهمية لتجاوز هذه الفترة بسلام.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي،قد هنأ الأمة الإسلامية والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” أهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها. وفي هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير”.