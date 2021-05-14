/631013/أبرز-الأفلام-التليفزيونية-لموسم-عيد-الفطر-2021-في-ثاني-أيام-العيد

يشهد موسم عيد الفطر 2021 عرض باقة من الأفلام الجديدة على شاشات التليفزيون وذلك بعد احتمالية عدم قدرة الكثير من الذهاب لدور العرض السينمائية نظرًا للإجراءات الاحترازية المفروضة لتنجنب فيروس كورونا المستجد، ما جعل العديد من قنوات التليفزيون تعلن عن بث العرض الأول لبعض الافلام على شاشتها.

دوت الخليج يرصد أبرز الأفلام التليفزيونية لموسم عيد الفطر 2021 كعرض اول والقنوات الناقلة في يوم الجمعة ثاني أيام العيد.

فيلم الفيل الأزرق 2

حرصت العديد من القنوات الفضائية على ضم فيلم "الفيل الأزرق 2" لقائمة أفلام عيد الفطر 2021 حيث يعرض على قناة الحياة في الساعة العاشرة تزامنًا مع ثاني أيام العيد.

فيلم الفيل الأزرق 2 من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني، ومن بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، ونيللي كريم، وتارا عماد، وأحمد خالد صالح، ويستكمل الفيلم أحداث الجزء الأول بعد خمس سنوات حيث يتزوج الدكتور يحيى من لبنى ويتم إستدعاءه لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

فيلم بنك الحظ

يعرض الفيلم الكوميدي "بنك الحظ" بطولة محمد ممدوح، أكرم حسني، محمد ثروت على قناة أون في ثاني أيام عيد الفطر في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتدور أحداثه حلو فصل صالح "محمد ممدوح" من البنك الذي يعمل به بسبب تجاوزاته المستمرة في حق العملاء، فيقرر التحالف مع عمرو "أكرم حسني" زميله في البنك، وزئرو "محمد ثروت" شريكهما في محل ألعاب البلاي ستيشن في سبيل سرقة محتويات البنك المقدرة في ذلك اليوم بقيمة 15 مليون جنيه من البنك الذي كان صالح يعمل به.

فيلم عقدة الخواجة

فيلم عقد الخواجة فيلم مصر كوميدي عرض في السينما المصرية في 2018، لتأتي روتانا سينما وتعرضه في 2021 كعرض تليفزيوني أول له ضمن موسم عيد الفطر وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء.

عقدة الخواجة من بطولة حسن الرداد وهنا الزاهد، ومن إخراج بيتر ميمي وتأليف هشام ماجد وشيكو، وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.

عروض قناة mbc 2 في ثاني أيام عيد الفطر

ونظرًا لمحبي الأفلام الأجنبية لم تغفل قناة MBC 2 بعرض باقة من أفضل الأفلام على شاشتها وهم فيلم the dark knight، في تمام الساعة 05:30 مساء، كما سيعرض فيلم the dark knight rises، في تمام الساعة 10:30 مساء، وتختتم السهرة في الحادية عشرة مساء بفيلم watchmen.