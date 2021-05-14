وفاة الفنان محمد ريحان متأثرًا بفيروس كورونا

/631014/وفاة-الفنان-محمد-ريحان-متأثرا-بفيروس-كورونا

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان القدير محمد ريحان بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد فضلًا عن إصابته بالفشل الكلوي، ووافته المنية بمستشفى الزقازيق الجامعي، ولم يعلن حتى الآن عن موعد ومكان الجنازة.

دوت الخليج يرصد رحيل الفنان الكبير محمد ريحان وتفاصيل جنازته بعد وفاته متأثرًا بفيروس كورونا، فضلًا عن آخر أعماله الفنية.

محمد ريحان بالعناية المركزة قبل وفاته

وكان الراحل ريحان قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة، دخل على أثرها العناية المركزة، وبعد أن تحسنت حالته الصحية سُمح له بالخروج.

آخر أعمال محمد ريحان الفنية

وجدير بالذكر أن الفنان محمد ريحان شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسلين، الأول "موسى" من خلال تجسيده لشخصية "الشيخ صالحين" جد موسى، والعمل بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدي، رياض الخولي، تارا عماد، منذر ريحانة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وعبير صبري، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

والأخير مسلسل "نجيب زاهي زركش"، حيث لعب ريحان دور "فكري"، وهو بطولة يحيي الفخراني، أنوشكا، نهى عابدين، رنا رئيس، محمد يسري، رامز أمير وإسلام إبراهيم، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا بات أشرس من الفترة الماضية، حيث رحل العديد من النجوم بعد إصابتهم بالفيروس على رأسهم الفنانة رجاء الجداوي، هادي الجيار، يوسف شعبان، وغيرهم العديد الذين أصيبوا بالفيروس واستطاعوا التغلب عليه.