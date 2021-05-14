/631015/فيلم-الباب-الأخضر-تحدي-جديد-للمخرج-رؤوف-عبد-العزيز

كشف المخرج رؤوف عبد العزيز عن خوضه في تجربة سينمائية مختلفة من نوعها بعنوان "الباب الأخضر" وذلك بعد العديد من المحاولات بينه وبين ورثة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

دوت الخليج يكشف تحدي جديد للمخرج رؤوف عبدالعزيز بعنوان الباب الأخضر للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

نشر رؤوف عبدالعزيز بوستر دعائي لفيلمه الجديد الباب الأخضر، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليه كاتبًا: " تحدى جديد وحلم قديم هيطلع للنور قريب جداً، فيلم الباب_الأخضر، قصه وسيناريو وحوار : أسامه أنور عكاشة، إشراف عام : حسام شوقى إخراج : رؤوف عبد العزيز، دعواتكم".

معلومات عن أسامة أنور عكاشة

أسامة أنور عكاشة كاتب روائي ومسلسلات وأفلام ومسرحيات مصري، وهو أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما المصرية والعربية، وتعتبر أعماله التلفزيونية الأهم والأكثر متابعة في مصر والعالم العربي ومن أهم أعمال السينمائية كلا من "كتيبة الإعدام، تحت الصفر، الهجامة، ودماء تحت الأسفلت، الطعم والسنارة، الاسكندراني"، ليأتي المخرج رؤوف عبدالعزيز ويضيف عمل جديد من أعماله لتاريخه في السينما المصرية بعد وفاته وهو فيلم "الباب الأخضر".

مسلسل الطاووس

الجديد بالذكر، أن المخرج رؤوف عبدالعزيز شارك في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل الطاووس الذي يعد ضمن أفضل المسلسلات الدرامية الحالية، وهو من بطولة الفنان القدير جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب بجانب سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، ووجوه شابة أثبتت تألقها منهم عابد عناني، ومهند حسني، عابد عناني، أحمد إمام، حليم، فرح الزاهد.

ويلقي مسلسل الطاووس الضوء على قضايا التحرش الجماعي، والتنمر، التي اتنشرت خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، من خلال فتاة تدعى أمينة "سهر الصايغ" تتعرض لاغتصاب جماعي لعدد من الشباب قامة في المجتمع، فيتولى جمال سليمان قضيتها ويدخل في صراعات مع أهالي هؤلاء الشباب حتى ينجح في النهاية بكسب القضية ضدهم.