/631016/عودة-مارسيلو-تشكيل-الإسماعيلي-الرسمي-لمباراة-أسوان-في-الدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة أسوان في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الممتاز بعد ان حقق الفريق الفوز في أخر الجولات علي حساب البنك الأهلي بثنائية دون رد.

وشهد التشكيل الرسمي عودة حسين السيد لصفوف الإسماعيلي لقيادة الجبهة اليسرى بينما لم يشهد التشكيل اي مفاجأت أخرى.

تشكيل الإسماعيلي امام اسوان في الدوري

و جاء التشكيل على النحو الآتي:- حراسة المرمى : محمد فوزي خط الدفاع : حسين السيد، مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة خط الوسط: محمد حسن، محمد عادل، محمد صادق خط الهجوم: احمد مدبولي، شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على دكة بدلاء الإسماعيلي كلا من: محمد صبحي، أحمد كاستيلو، باهر المحمدي، عمر الوحش، نادر رمضان، مصطفى فارس، محمد الشامي، آري بابل، بينسون شيلونجو.