/631017/الخارجية-الأمريكية-منطقة-القرن-الأفريقي-تمر-بمنعطف-خطير

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن منطقة القرن الأفريقي تمر بمنعطف خطير، أن والقرارات التي ستتخذ في الفترة المقبلة سيكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة.

حل التوترات في منطقة القرن الأفريقي

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن مبعوثها الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، أكد خلال زيارته إلى إثيوبيا الأسبوع الماضي، على ضرورة انسحاب القوات الإريترية من إثيوبيا فورًا، مضيفًا أن واشنطن ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين لتسهيل حل التوترات في منطقة القرن الأفريقي ومن بينها ملفي حول سد النهضة والحدود السودانية الإثيوبية.

وأكد بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها الدوليين لضمان وقف إطلاق النار في إثيوبيا.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الأمريكية، أن فيلتمان ناقش مع قادة مصر والسودان وإثيوبيا مخاوف السودان ومصر المائية حيال سد النهضة وسلامته والتوفيق بين احتياجات إثيوبيا التنموية ومصالح القاهرة والخرطوم.

هذ وقد ناقش المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي مع قادة الدول الثلاث، استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي واستئنافها على وجه السرعة، بناء على إعلان المبادئ الموقع عام 2015، منوها إلى إلتزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة للمفاوضات.