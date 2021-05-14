/631017/الخارجية-الأمريكية-منطقة-القرن-الأفريقي-تمر-بمنعطف-خطير
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن منطقة القرن الأفريقي تمر بمنعطف خطير، أن والقرارات التي ستتخذ في الفترة المقبلة سيكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة.
حل التوترات في منطقة القرن الأفريقي
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن مبعوثها الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، أكد خلال زيارته إلى إثيوبيا الأسبوع الماضي، على ضرورة انسحاب القوات الإريترية من إثيوبيا فورًا، مضيفًا أن واشنطن ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين لتسهيل حل التوترات في منطقة القرن الأفريقي ومن بينها ملفي حول سد النهضة والحدود السودانية الإثيوبية.
وأكد بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها الدوليين لضمان وقف إطلاق النار في إثيوبيا.
وأضاف بيان وزارة الخارجية الأمريكية، أن فيلتمان ناقش مع قادة مصر والسودان وإثيوبيا مخاوف السودان ومصر المائية حيال سد النهضة وسلامته والتوفيق بين احتياجات إثيوبيا التنموية ومصالح القاهرة والخرطوم.
هذ وقد ناقش المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي مع قادة الدول الثلاث، استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي واستئنافها على وجه السرعة، بناء على إعلان المبادئ الموقع عام 2015، منوها إلى إلتزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة للمفاوضات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأمريكية: منطقة القرن الأفريقي تمر بمنعطف خطير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.