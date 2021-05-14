/631018/منى-زكي-تستعيد-تألقها-بعد-نجاح-مسلسل-لعبة-نيوتن

تخوض الفنانة منى زكي تجربتها الجديدة في الأعمال السينمائية من خلال فيلمين جديدين تجهز لهما الفترة المقبلة، حيث كشفت في لقاء لها مع برنامج "من العايدين" عبر قناة "أبو ظبي عن عودة الثنائي الكوميدي الذي اجتمع في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" وذلك بالتعاون مرة أخرى مع الفنان محمد هنيدي في فيلم جديد من إخراج إسلام خيري.

دوت الخليج يكشف الأعمال السينمائية التي تستعد لها الفنانة منى زكي خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح مسلسل لعبة نيوتن الذي حاز على إعجاب الجمهور.

فيلم منى زكي مع محمد هنيدي

أعربت "زكي"، عن فرحتها بالمشاركة مع "هنيدي" وقالت أنه فنان كوميدي ناجح تسعد بالعمل معه، وكان لابد من هذة العودة خاصة بعد غياب دام 23 عامًا منذ اخر عمل جمعهما سويًا.

فيلم القاهرة مكة

كما بدأت التجهيز لفيلم "القاهرة مكة" من إنتاج محمد حفظي وإخراج هاني خليفة وتأليف محمد رجاء، ويشارك به عدد كبير من ضيوف الشرف ومن المقرر تصويره في شهر سبتمبر المقبل.

مسلسل لعبة نيوتن

كانت منى زكي قد حققت نجاحًا ساحقًا في مسلسلها الرمضاني"لعبة نيوتن" الذي شهد لها الجميع ببراعتها وإتقانها في تجسيد الشخصية بإحتراف، حيث يعد عودة قوية لها هي وكل فريق العمل.

يذكر أن مسلسل "لعبة نيوتن" من بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد وغيرهم نخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.