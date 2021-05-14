رئيس «الأسقفية» يرسم قسًا لخدمة الشباب بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك

جدة - نرمين السيد - بدأت الصلوات بالترانيم ثم الاعتراف العام وصلاة الغفران حتى قدم المطران منير حنا القس لأعضاء الكنيسة قائلًا: أبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى هى جزء من إقليم الإسكندرية وهى جزء من الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية، تعبد الإله الواحد الحقيقى، وتعترف بالإيمان المعلن فى الكتاب المقدس وفى قوانين الإيمان وهذا الإيمان تعلنه الكنيسة مجدداً لكل جيل من الأجيال، ونحن بإرشاد الروح القدس نشهد للحق المسيحى فى قوانين الإيمان التاريخية و بنود الإيمان التسعة والثلاثين، وكتاب الصلاة العامة ونظام رسامة الأساقفة والقسوس والشمامسة.

ووجه المطران حديثه للقس مارك فأجابه قائلًا: أؤكد وأعلن اعتقادى فى الإيمان المعلن فى الكتاب المقدس وقوانين الإيمان والوثائق التاريخية التى تؤمن بها الكنيسة الأسقفية فى الصلاة العامة وممارسة الأسرار، واتعهد باستخدام الصلوات المُصرح بها فى الكنيسة الأسقفية.

ضمن طقوس الرسامة، سلم المطران منير حنا القس مارك تقى الكتاب المقدس، والماء اللازم لممارسة طقوس المعمودية وآنية الكنيسة والزيت ومفتاح الكنيسة وكتاب الصلاة العامة وقوانين الكنيسة، وفى نهاية الطقس قدم القس تعهدًا يبدأ بعده الخدمة حيث ركع فى منتصف الكنيسة قائلًا: يا إلهى إنى لست مستحقا أن تدخل تحت سقفى ولكنك دعوت خادمك أن يقف فى بيتك ويخدمك على مائدتك المقدسة ، إنى أقدم ذاتى ونفسى وروحى وجسدى فى خدمتك، ذكرنى دائما بأعمال قدرتك وانر فهمى بنور الروح القدس، واجعل رغبة قلبى وإرادتى أن أفعل مشيئتك ، اجعلنى أداة لخلاص شعبك الذى اؤتمنت أن أخدمه، اجعلنى مستحقا أن أقدم أسرارك المقدسة وبحياتى وتعليمى أقدم كلمة الحياة الحقيقية. كن معى دائما فى مسئوليات الخدمة، انهض حياتى بالصلاة، فى التسبيح زد محبتى وامتنانى، اعطنى فكرا متجددا فى الوعظ، واضمن إنه بكلماتك المقدسة ينجذب كل العالم لملكوتك المبارك، كل هذا أسأله من أجل خاطر ابنك مخلصنا يسوع المسيح.

كما ترأس المطران صلوات خدمة تثبيت جوى صموئيل وهى خدمة انضمام العضو الجديد فى الكنيسة بعد إعلان إيمانه أمام شعب الكنيسة وذلك استعدادا لإتمام طقس الزواج من القس مارك تقى.

الجدير بالذكر إن القس مارك تقى خريج كلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية من جامعة المنوفية وحاصل على بكالوريوس لاهوت أسقفى من كلية اللاهوت الأسقفية بالقاهرة.

وماجستير فى اللاهوت من كلية ترينتى الأمريكية ويعمل حاليًا أستاذا لمادة العهد القديم بكلية اللاهوت الأسقفية ومسئول الشباب ببرنامج تدريب قادة الشباب بكلية اللاهوت تمت رسامته كشماس عام2019 وقسًا لخدمة الشباب اليوم.