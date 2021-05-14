فيديو.. مستقبل وطن يوزع هدية الرئيس على الأطفال والسيدات احتفالا بالعيد

جدة - نرمين السيد - وزع حزب مستقبل وطن، خلال عيد الفطر المبارك، هدايا على الأطفال والسيدات فى العديد من شوارع القاهرة والمحافظات، انطلاقا من الدور المجتمعى للحزب، وتحت شعار مبادرة هدية الرئيس.





ونشر الحزب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو يوضح توزيع أعضاء الحزب العديد من الهدايا تحت شعار "هدية الرئيس". وتوجه الأطفال بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على الهدية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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