وأشاد الدكتور منصور حسن، بالجهود البطولية التى تبذلها الطواقم الطبية لمواجهة جائحة فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحى، موجهاً لهم تحية شكر وتقدير من الرئيس لشهداء الجيش الأبيض فى مواجهة جائحة كورونا والتضحية بأرواحهم لتأدية واجبهم، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومؤكداً على دعم القيادة السياسية للعاملين بالقطاع الطبى، والاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس للقطاع.
وأكدت أسرة الممرضة ريهام كيلانى، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد تاجًاًّ على رؤوسهم ويعكس إنسانيته ومشاعره نحو أسر شهداء الجيش الأبيض، وأن هذه اللفتة الجميلة تدل على تقديره لجهود أعضاء المنظومة الطبية، وأن مصر لا تنسى تضحيات الشهداء من أبناء الجيش الأبيض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة بنى سويف يسلم هدية الرئيس السيسى لأسرة شهيدة القطاع الطبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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