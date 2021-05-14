رئيس جامعة بنى سويف يسلم هدية الرئيس السيسى لأسرة شهيدة القطاع الطبى

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، أسرة الشهيدة الممرضة ريهام محمد عبد الله كيلانى من شهداء القطاع الطبى، لتقديم هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأسر شهداء القطاع الطبى بالمستشفيات الجامعية بمناسبة عيد الفطر المبارك.





وأشاد الدكتور منصور حسن، بالجهود البطولية التى تبذلها الطواقم الطبية لمواجهة جائحة فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحى، موجهاً لهم تحية شكر وتقدير من الرئيس لشهداء الجيش الأبيض فى مواجهة جائحة كورونا والتضحية بأرواحهم لتأدية واجبهم، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومؤكداً على دعم القيادة السياسية للعاملين بالقطاع الطبى، والاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس للقطاع.

وأكدت أسرة الممرضة ريهام كيلانى، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد تاجًاًّ على رؤوسهم ويعكس إنسانيته ومشاعره نحو أسر شهداء الجيش الأبيض، وأن هذه اللفتة الجميلة تدل على تقديره لجهود أعضاء المنظومة الطبية، وأن مصر لا تنسى تضحيات الشهداء من أبناء الجيش الأبيض.