أظهر فيديو لمبادرة "هدية الرئيس" لحزب مستقبل وطن، بتوزيع هدايا لسيدات وأطفال مصر في جميع المحافظات بمناسبة عيد الفطر المبارك، بهدف إدخال البهجة والسرور على الأطفال وإشعارهم بأنهم محور اهتمام من المواطنين والدولة.
وأبرز الفيديو خلال توزيع الهدايا على الأطفال، وفرحتهم أثناء استلامها، والذين عبروا عن شكرهم للرئيس السيسي علي تلك الهدايا مرددين "شكرا ياريس.. تحيا مصر.. تحيا مصر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هدية الرئيس السيسي لسيدات وأطفال مصر في عيد الفطر.. ويرددون: شكرا ياريس (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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