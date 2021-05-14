هدية الرئيس السيسي لسيدات وأطفال مصر في عيد الفطر.. ويرددون: شكرا ياريس (فيديو)

أظهر فيديو لمبادرة "هدية الرئيس" لحزب مستقبل وطن، بتوزيع هدايا لسيدات وأطفال مصر في جميع المحافظات بمناسبة عيد الفطر المبارك، بهدف إدخال البهجة والسرور على الأطفال وإشعارهم بأنهم محور اهتمام من المواطنين والدولة.

وأبرز الفيديو خلال توزيع الهدايا على الأطفال، وفرحتهم أثناء استلامها، والذين عبروا عن شكرهم للرئيس السيسي علي تلك الهدايا مرددين "شكرا ياريس.. تحيا مصر.. تحيا مصر".