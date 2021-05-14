/631019/محمد-إمام-عن-النمر-و-هوجان-النجاح-حلو-مفيش-كلام

يشهد الفنان محمد إمام حاليًا فترة توهجه الفني، وتطوره الملحوظ في خطواته الخاصة بمجال التمثيل، وهو ما أثنى عليه جمهوره.

دوت الخليج يستعرض نجاح محمد إمام، الذي شهدته السنوات الأخيرة، فضلًا عن العلامات المميزة بمشواره الفني.

محمد إمام يشارك جمهور بنجاحه

احتفل إمام بنجحاته الأخيرة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" حيث نشر صورة جمعت بين شخصيته في مسلسل النمر ومسلسل هوجان.

مسلسل النمر و هوجان أبرز ما يميز مشوار محمد إمام الفني

وعلق إمام كاشفًا عن أهم أعماله الفنية وموجهًا رسالة شكر لفريق العمل قائلًا: "النجاح حلو مفيش كلام.. الحمد لله هوجان و النمر علامتين في مشواري.. الاتنين تقريبًا نفس فريق العمل.. المخرجة القديرة أختي حبيبتي شيرين عادل والمؤلف العبقري محمد صلاح العزب من أجمد الكتاب في تاريخ الدراما.. وأخواتي المنتج المحترم تامر مرسي والمشرف على الإنتاج حسام شوقي اللي لولاه مكنش ولا نجاح من دول حصل.. شكرًا ليكم".

أولى بطولات محمد إمام الفنية

جدير بالذكر، أن إمام خاض أولى بطولاته الفنية من خلال مسلسل لمعي القط، الذي تم إنتاجه عام 2017، لكنه لم يحقق نجاح مثلما الذي حظيت عليه أعماله الأخيرة وهما مسلسل هوجان ومسلسل النمر.

كواليس مسىلسل النمر و هوجان

فتصدر مسلسل النمر الذي عُرض خلال الماراثون الرمضاني المنقضي تريند "تويتر" العالمي، كما حظي على شعبية كبيرة على منصات السوشيال ميديا، وشارك محمد إمام في بطولته نخبة من النجوم وهم، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، خالد أنور، علاء مرسي ومحمود حافظ، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

تدور أحداث قصته حول شاب صعيدي، يمتاز بشجاعته ويلقب بالنمر، وهذا الشاب يجسد دوره الفنان محمد إمام، حيث تبدأ قصة هذا الشاب بالقتل وتوجه أهل القتيل بالأخذ بالثأر من هذا الشاب، الذي يفر فيما بعد من الثأر متوجهاً نحو القاهرة، فيعمل هناك عند أحد الصاغة، وتنشأ بينه وبين صاحب المحل خلافات، لتبدأ أحداث الأكشن في المسلسل.

فيما طُرح مسلسل هوجان على شاشات التليفزيون رمضان 2019، وهو بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".