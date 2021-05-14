/631021/الخروج-من-الكأس-مواجهات-صن-داونز-في-الشهر-الماضي-قبل-مباراة-الأهلي

يخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام صن داونز في تمام التاسعة من مساء الغد، السبت ، ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، في المباراة التي تقام علي ملعب القاهرة الدولي في إطار مواجهات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وخاض صن داونز خلال الشهر الماضي العديد من المباريات ، شهدت تلك المواجهات الخسارة أمام كايزر تشيفيز وكذلك الخروج من كأس مصر بركلات الترجيح. مباريات صن داونز في أخر شهر قبل مواجهة الأهلي الفوز على تشيبا يونايتد " صاحب المركز قبل الاخير " 2 - 1. التعادل مع أمازولو " صاحب المركز الثاني " 0 - 0 . الخسارة من كايزرشيفس " صاحب المركز العاشر " 2 - 1. التعادل مع غولدن أروز " صاحب المركز الثالث " 0 - 0 . الفوز على اورلاندو بيراتس " صاحب المركز الرابع " 3 - 0. توديع الكأس امام تشاشوما مادزيفهاديلا " صاحب المركز الخامس عشر في الدوري " بركلات الترجيح. الفوز على ماريتزبورغ يونايتد " صاحب المركز الحادي عشر " 2 - 0. الفوز على تي إس جالاكسي " صاحب المركز الثامن " 1 - 0 . يذكر ان صن داونز متصدر الدوري بفارق 7 نقاط قبل نهاية البطولة بـ 4 جولات. قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف. خط الوسط: أليو ديانج ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا. خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

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