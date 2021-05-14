السيسي بيعيد علي المصريين.. والمواطنون:"ربنا يخليك لينا ومننحرمشي منك أبدا ولا من إنجازاتك «فيديو»

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شهدت محافظات مصر خلال الأيام الماضية عدة تحركات من شباب حزب مستقبل وطن، لتوزيع هدايا عيد الفطر المبارك على االأطفال والسيدات، ومشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة السعيده.

تحركات شبابية بالمحافظات

وجاءت تحركات الشباب وسط الشوارع بالمحافظات المختلفة، حيث لقاءات الأطفال والسيدات ومفاجأتهم بالهدايا التي تم وضعها في اغلفه عليها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقوم الشباب بتوجيه التحية والتهنئة للأطفال بالسيدات بقولهم :"الريس بيقولك كل سنه وأنت طيب".

وتبادل الأطفال والسيدات التهنئة مع شباب حزب مستقبل وطن ردا على حديث "تهنئة الرئيس" بقولهم :"وأنت طيب ياريس.. وربنا يخليك لينا ومننحرمشي منك أبدا ولا من إنجازات".

وسبق هذه الجهود لحزب مستقبل وطن بمناسبة عيد الفطر تحركات اجتماعية أخرى بمناسبة شهر رمضان الكريم، حيث المرحلة الخامسة من استبدال السائقين الملتزمين بسيارات تعمل جديدة بالغاز، بسياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، وتحت شعار مبادرة هدية الرئيس، واستلم السائقون الملتزمون سياراتهم الجديدة التي تعمل بالغاز، موجهين التحية والشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، على كل ما يبذله من جهد لكل فئات المجتمع.

كما جرى تجهيز 1000 عروس في كل من محافظات، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الوادي الجديد، بورسعيد، أسيوط، الأقصر، أسوان، المنوفية، الشرقية، البحيرة، البحر الأحمر، الدقهلية، الغربية، الجيزة، الفيوم، القليوبية، المنيا، بني سويف، سوهاج، مرسى مطروح، كفر الشيخ، دمياط، المنوفية.