في ثاني أيام العيد..سهر الصايغ وسامح حسين يعرضان "المتفائل" على المسرح القومي

/631023/في-ثاني-أيام-العيدسهر-الصايغ-وسامح-حسين-يعرضان-المتفائل-على-المسرح-القومي

تستكمل الفنانة سهر الصايغ والفنان سامح حسين سلسلة المسرحيات التي تعرض خصيصًا في العيد، ويجهزان لعرض مسرحية "المتفائل" اليوم ثاني أيام عيد الفطر على خشبة المسرح القومي بالعتبة في تمام الساعة السادسة مساءً، ملتزمين بالإجراءات الإحترازية ومواعيد الغلق المحددة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسرحية المتفائل لكلًا من سهر الصايغ وسامح حسين، التي من المقرر عرضها اليوم على المسرح القومي.

مسرحية المتفائل

تدور أحداث مسرحية "المتفائل" حول شخص يسعى لهدفه وتعوقعه بعض المشاكل والامراض الموجودة في المجتمع ليتغلب عليها من خلال صفة التفائل، وقد حققت المسرحية العام الماضي إيرادات كبيرة بعد عرضها لمدة 150 ليلة عرض على خشبة المسرح القومي.

ويشارك في المسرحية بجانب سامح حسين وسهر الصايغ، كلاً من يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى.

آخر أعمال سهر الصايغ

يذكر ان أخر اعمال سهر الصايغ مسلسل"الطاووس" الذي شاركت فيه بدور أمنية، حيث لقي تفاعلاً كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجانب مجموعة متميزة من الفنانين منهم الفنان جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد.