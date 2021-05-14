/631024/مصر-تفتح-معبر-رفح-الحدودي-لاستقبال-الجرحى-الفلسطينيين

أوضحت قناة سكاي نيوز عربية، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح الحدودي، لإستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، بدءً من غدٍ السبت.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

هذا وقد دفعت وزارة الصحة والسكان بعدد من سيارات الإسعاف، بالقرب من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، استعدادًا لنقل المصابين من القطاع، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل من 5 أيام.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان بشكل رسمي قرار ندب لأطقم طبية في المحافظات بالندب في مستشفيات شمال سيناء “بئر العبد، العريش، الشيخ زويد، وذلك لاستقبال مصابي القصف الإسرائيلي على غزة.

وفي جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 4 مواطنين، وإصابة أكثر من 150 آخرين، في مواجهات شهدتها مدن الضفة الغربية اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجًا على العدوان على قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال عدوانًا متواصلًا على قطاع غزة منذ 5 أيام، خلف 119 شهيدًا و860 مصابًا، إثر هجمات متبادلة، ردًّا على تهجير أهالي حي الشيخ جراح