فيديو.. وزير الأوقاف: يجوز إخراج الزكاة لعلاج مرضى كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير فى لقاء خاص: "سؤال يتردد كثيرا هل يجوز دفع الزكاة لعلاج مصابى ومرضى فيروس كورونا، الإجابة فى 7 كلمات .. نعم دفع المرض مقدم على دفع الجوع"، ندعو الله أن يعجل برفع البلاء عن العباد ومصر العزيزة".

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