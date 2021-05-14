جدة - نرمين السيد - تباحَث وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفى مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى حول استمرار تدهور الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية؛ وذلك فى إطار التنسيق المستمر والتشاور الوثيق بينهما، حيث تم تناول أهمية مواصلة العمل على إيجاد السُبل الفورية الكفيلة بوقف المواجهة فى قطاع غزة، والحيلولة دون أية استفزازات فى القدس، فضلاً عن الدفع بكل المساعى من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى.





وقد اتفق الوزيران خلال الاتصال على أن الأحداث الجارية لا تؤكد سوى على ضرورة التحرُّك الجدى نحو استئناف مسار عملية السلام، الأمر الذى يمنح أفقاً سياسياً حقيقياً بغية إنهاء الصراع عبر الحل العادل والدائم الذى يؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما يحقق استقرار الأوضاع فى مُجمل المنطقة. هذا وأكد الوزيران على مواصلة تكثيف الاتصالات مع الأطراف المعنية، بما فى ذلك المجتمع الدولى بهدف سرعة إنهاء المواجهات والتأزُم الحالى، مع الدفع قدماً للمضى فى درب تسوية شاملة للصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يبحث مع نظيره الأردنى سُبل إنهاء الأزمة فى فلسطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.