مستشفى الشيخ زويد تعلن عن وصول تجهيزات طبية استعدادًا لاستقبال مصابي غزة

/631028/مستشفى-الشيخ-زويد-تعلن-عن وصول-تجهيزات-طبية-استعدادا-لاستقبال-مصابي-غزة

أعلنت مستشفى الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وصول تجهيزات العناية المركزة بسعة 10 أسرة بكامل تجهيزاتها وعدد 3 أجهزة تنفس صناعي وعدد 10 مونيتور و10 سرنجة ضخ محاليل وجهاز تخدير حديث و10 أسرّة فاولر عادية للأقسام الداخلية بتوجيهات من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد.

وقالت مستشفى الشيخ زويد “إن الوزارة قررت دعمها بـ6 أطباء في تخصصات عناية مركزة وتخدير وجراحة عامة وعظام اليوم، تلبية لاحتياجات أهالي الشيخ زويد”.

هذا ودفعت وزارة الصحة والسكان بعدد من سيارات الإسعاف بالقرب من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وذلك استعدادًا لنقل المصابين من القطاع جراء القصف الإسرائيلي الغاشم والمستمر على القطاع.

كما أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارًا بندب لأطقم طبية في المحافظات بالندب في مستشفيات شمال سيناء “بئر العبد، العريش، الشيخ زويد، وذلك لاستقبال مصابي القصف الإسرائيلي على غزة.