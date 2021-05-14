/631029/تداعيات-كبيرة-على-شعوب-المنطقة-أمريكا-تدعو-بسرعة-استئناف-المفاوضات-بشأن-سد-النهضة

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة الأثيوبي على وجه السرعة، منوهة إلى أن القرارات المقبلة ستكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة.

مفاوضات تحت قيادة الاتحاد الإفريقي

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها ، إن واشطن تبحث التوفيق بين مخاوف مصر والسودان بشأن الأمن المائي مع احتياجات التنمية في إثيوبيا وذلك من خلال مفاوضات تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.

تداعيات على المنطقة

البيان دعا لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة على وجه السرعة، وأوضح أن القرارات التي ستتخذ في الفترة المقبلة بشأن سد النهضة سيكون لها تداعيات كبيرة على شعوب المنطقة.

وعاد المبعوث الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان من جولة بالمنطقة أمس الخميس حيث زار مصر وإريتريا والسودان وإثيوبيا في الفترة من 4 إلى 13 مايو/أيار الجاري.