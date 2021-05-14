/631025/بيومي-فؤاد-يسيطر-على-أفلام-دور-العرض-المصرية

كالعادة يستغل الفنان بيومي فؤاد جميع الفرص المتاحة أمامه والظهور في أكثر من عمل بشخصيات مختلفة في الموسم الواحد، فبعد اكتساحه في دراما رمضان 2021 بمشاركته في العديد من المسلسلات بدور الشر مثل "ولاد ناس، وخلي بالك من زيزي، والنمر" بالإضافة إلى تألقه في الحلقات الأخيرة من ضد الكسر مع الفنانة نيللي كريم، قرر بيومي فؤاد العودة لأدوار الكوميديا مرة اخرى بأفلام عيد الفطر المعروضة في السينما لهذا العام.

دوت الخليج يكشف عن أعمال الفنان بيومي المعروضة ضمن السباق السينمائي لموسم عيد الفطر 2021 فضلًا عن بعض الأفلام التي يعاد عرضها.

فيلم أحمد نورتردام

شارك بيومي فؤاد فى الفيلم الكوميدي الممزوج ببعض مشاهد الرعب، "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال الذي اكتسح إيرادات أفلام عيد الفطر 2021، حيث استحوذ على مليون و668 ألف و684 جنيها، ويضم كلًا من غادة عادل، خالد الصاوى، حمدى الميرغنى، انتصار، والفيلم من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

ويدور الفيلم حول قصة سفاح النساء من خلال صحفي "رامز جلال" يتتبع خطوات سفاح خفي يقوم بالعديد من عمليات القتل يحاول الامساك به من خلال غادة عادل حبيبته، وتدور الأحداث في جو يجمع بين الكوميديا والرعب.

فيلم ديدو

يظهر بيومي فؤاد بدور مهم في فيلم "ديدو.. أرجوك لا تفعصنى سهوا" فيجسد فيه شخصية "فنانس" وهو عالم مشهور ولديه معمل اختبارات يصنع لنفسه به عدة تجارب فى هيئة العملاق، وهى الشخصية الطبيعية لأى إنسان، يكتشفه الأبطال فيقوم بتحويلهم إلى أقزام بحجم عقلة الاصبع وتدور الأحداث في محاولتهم العودة لحجمهم الطبيعي.

فيلم ديدو بطولة كريم فهمى، وأحمد فتحى، وحمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وهدى المفتى، ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى، وهشام ماجد، وشيكو، وسيناريو وحوار كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.

فيلم ثانية واحدة

وتواجد أيضًا بيومي فؤاد في فيلم "ثانية واحدة" مع الفنانة دينا الشربيني التي تخوض أولى تجاربها السينمائية بهذا الفيلم ويشاركهما في البطولة كلًا من مصطفى خاطر، محمود حميدة، وسوسن بدر، و وويز،و وعلا رشدي، فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوى، والفيلم من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.

وتدور احداث الفيلم حول شاب "مصطفى خاطر" يتعرف على فتاة ويتسبب لها فى العديد من المشكلات، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير ويتسبب في حالة نفسية لمصطفى خاطر، تجعله يعود إلى مرحلة الطفولة ويظن أن دينا الشربينى هي أمه، وهو ما يعرضهما للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم وقفة رجالة

واستعانت السينما ببعض الأفلام المعروضة قبل رمضان ظهر بيومي فؤاد من خلالها أتى على رأسها فيلم "وقفة رجالة" الذي تدور أحداث العمل في قالب كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء الذين يجتمعون بعد سنوات لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة كبيرة، وتتطوّر الأحداث فتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية ويشارك في بطولة الفيلم كلا من ماجد الكدواني، وسيد رجب ومحمد سلام.