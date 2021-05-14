/631026/قتل-اثنين-من-أسرته-وانتحر-قصة-بائع-خضروات-فتح-النار-على-أسرته-في-القليوبية

توفى شخص بعد أن أطلق الرصاص على 5 من أسرته، وقتل اثنين منهم بسبب خطوبة ابنتيه دون موافقته.

وتلقى قسم الخانكة بالقليوبية، بلاغا بإطلاق أعيرة نارية بناحية سرياقوس دائرة المركز ووجود مصابين.

مُصابين بأعيرة نارية متفرقة

وتبين من خلال الفحص، قيام بائع خضروات مقيم بدائرة المركز بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة، كانت بحوزته تجاه ابنه 24 سنة وابنته 18 سنة وشقيق طليقته 40 سنة وابن شقيق طليقته وخطيب ابنته جميعهم بائعي خضروات ومقيمين بذات الناحية مُصابين بأعيرة نارية متفرقة.

وتم نقلهم لمستشفي الدمرداش وفى وقت لاحق توفى الثانية والثالث، لقيام طليقته 42 سنة ربة منزل "مقيمة طرف الأول"، بعقد حفل خطوبة لكريمتهما بمسكن شقيقها دون موافقته.

وقام علي إثر ذلك بالحضور للمسكن وإطلاق أعيرة نارية تجاههم وإصابتهم بأعيرة نارية متفرقة ووفاة الثانية والثالث.

انتحر في أرض زراعية

وبتاريخ اليوم ومن خلال الملاحقة الأمنية للمتهم، برئاسة قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بالأماكن المحتمل تردده عليها والاختباء بها عُثر على جثته منتحرا بطلق ناري بمنتصف الصدر من الجهة اليسري داخل أرض زراعية بذات الناحية وبحوزته متعلقاته الشخصية، وعثر بجواره على السلاح الناري المستخدم.

تصريح بالدفن

بينما صرح المستشار أحمد البوشى، رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بدفن جثمانى فتاة وخالها بعد مصرعهما علي يد والد المجني عليها الأولي، نتيجة اعتراضه علي زواجها، عقب انفصال زوجته عنه منذ عام ونصف بقرية سرياقوس بالخانكة.

مجزرة أسرية ارتكبها عاطل

وكانت شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، مجزرة أسرية ارتكبها عاطل، راح ضحيتها اثنين وإصابة 4 أخرين، إثر طلقات نارية تم توجيهها إليهم من قبل المتهم الهارب، جرى نقل الجثث والمصابين لمستشفى السلام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مناظرة للجثتين وانتداب الطب الشرعى

وأمر المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، سرعة ضبط المتهم الهارب، كما تم عمل مناظرة للجثتين وانتداب الطب الشرعى لتشريحهما، وسؤال المصابين، وعمل معاينة لمكان الواقعة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ بقيام عاطل باقتحام منزل طليقته بمنطقة سرياقوس بدائرة المركز مستخدما سلاح نارى "طبنجة"، وأطلق النار على المتواجدين بالمنزل، ما أسفر عن مصرع نجلته وخالها، وإصابة طليقته ونجله واثنين أخرين.

تفاصيل وأعمار المتهمين

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحثى أشرف عليه العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، وعلى الفور تم الانتقال لمكان الحادث بمنطقة سرياقوس، لإجراء التحريات حول الواقعة.

وبالفحص تبين اقتحام "م ق غ"، 43 سنة، عاطل، هارب، محل إقامة طليقته "ف ل ع"، 35 سنة، وأطلق الأعيرة النارية من سلاح نارى "طبنجة 9 مم"، ما أسفر عن مصرع شقيق طليقته "أ ل ع"، 45 سنة، إثر تلقيه طلقة بالرأس، ونجلة المتهم "ص م ق"، 18 سنة، إثر تلقيها 4 طلقات بالصدر والبطن.

كما تم إصابة كلا من "إ س م"، 25 سنة، بطلق نارى بالصدر، و"أ ص ل"، 29 سنة، نجل شقيق طليقة المتهم، مصاب بطلق نارى بالقدمين، و"ق م ق"، 26 سنة، نجل المتهم، مصاب بطلق نارى بالكتف، و"ف ل ع"، 35 سنة، طليقة المتهم، مصابة بكدمات وخدوش.

خلاف مع زوجته

وبسؤال المصابين من قبل المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، أن المتهم على خلاف مع زوجته، وتم الطلاق بينهم منذ عام ونصف، ويتعاطى المواد المخدرة.

فيما تولت الزوجة تربية الأولاد ويساعدها أشقاؤها، وعندما تقدم أحد الشباب لخطبة ابنته الضحية، اعترض المتهم على الزواج، فأحضر السلاح النارى واقتحم المنزل وصوب تجاههم عدة طلقات نارية أسفرت عما حدث.