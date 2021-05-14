/631027/محمد-ممدوح-يوجه-رسالة-هامة-بخصوص-أزمة-فلسطين

أعلن الفنان محمد ممدوح، تضامنه مع الشعب الفلسطيني بعد الممارسات والإعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي على سكان حي الشيخ جراح بالقدس.

دوت الخليج يكشف تفاصيل تعليق الفنان محمد ممدوح، بعد إنضمامه إلى قائمة الفنانون الذين خرجوا ليدعموا فلسطين.

محمد ممدوح يتضامن مع الشعب الفلسطيني

نشر ممدوح عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، صورة للعلم الفلسطيني وكتب عليها قائلًا: "لو أنت إنسان عادي حتى مش عربي أو مصري واللي بيحصل في فلسطين ده ماحرقش دمك وقلبك ولسا ماخدتش موقف لحد دلوقتي يبقى أنت إنسان معندكش نخوة ولا دم".

وأضاف: "ما بالك أنت إنسان ومصري وعربي ودول أخواتك اللي بيموتوا وبيتهجروا كل يوم على مرأى ومسمع من جميع الدول العربية اللي فرقها المصالح السياسية والفلوس.. تضامنوا معاهم ولو بالدعاء ليهم.. مينفعش نسكت في كل الأحوال".

نجوم الفن يتضامنون مع القضية الفلسطينية

خرج العديد من نجوم الوطن العربي ليتضامنوا مع الشعب الفلسطيني، بعد التعرض إلى الكثير من الإنتهاكات التي بدأت من حي الشيخ جراح في القدس ووصلت إلى قصف المنازل في غزة، مخلفة ورائها مئات القتلى وآلاف المصابين من أطفال وكبار.

آخر أعمال الفنان محمد ممدوح

شارك محمد ممدوح، في مسلسل لعبة نيوتن بطولة الفنانة منى زكي ليقدم دور مختلف أثار إعجاب الجمهور، فضلًا عن دوره في مسلسل خلي بالك من زيزي الذي حصد على نجاحًا ملحوظًا خلال شهر رمضان.