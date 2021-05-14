/631030/رقم-مميز-للدروايش-الإسماعيلي-يحقق-فوزا-غاليا-على-أسوان-بثلاثية

حقق الإسماعيلي فوزا هاما علي حساب أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين وحيد في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري المتتاز ، ليحقق الفريق الفوز الخامس علي التوالي بعد الفوز في الأربع جوالات الماضية ويحقق رقما مميزا في الدوري.

ترتيب الإسماعيلي في الدوري

ورفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 26 في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعد ان حقق الفريق الفوز في ٥ مواجهات بينما توقف رصيد اسوان عند النقطة ٢٣ في المركز الخامس عشر .

تشكيل الإسماعيلي امام اسوان في الدوري

و جاء التشكيل على النحو الآتي:- حراسة المرمى : محمد فوزي خط الدفاع : حسين السيد، مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة خط الوسط: محمد حسن، محمد عادل، محمد صادق خط الهجوم: احمد مدبولي، شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف.

بينما يدخل الفريق بدكة بدلاء مكونة من : محمد صبحي، عمر الوحش، نادر رمضان، مصطفى فارس، أحمد كاستيلو، باهر المحمدي، محمد الشامي، آري بابل، بينسون شيلونجو.

ودخل الإسماعيلي مباراة أسوان بقائمة مكونة من :

حراسة المرمى: محمد صبحى – محمد فوزى – محمد مجدى. خط الدفاع: حسين السيد – مروان صحراوى -محمد هاشم -باهر المحمدى – أحمد كاستيلو – مصطفى فارس – عبدالله جمعة. خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل – محمد صادق – عمر الوحش -نادر رمضان -محمد بيومى – أحمد مدبولى – ارى بابل – محمد الشامى. خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف -شكرى نجيب - شيلونجو

علي جانب أخر حقق المقاولون العرب فوزا هاما علي حساب البنك الأهلي بهدف نظيف.